Semana da Economia tem macarrão espaguete e frango com preços reduzidos no Armazém da Família.. Foto: Levy Ferreira/SMCS

A Semana da Economia dos Armazéns da Família de Curitiba e Região Metropolitana terão dois novos produtos em destaque, de terça-feira (25/4) a sábado (29/4). O macarrão espaguete da marca Floriani (500 g) será vendido por R$ 1,99 e o pacote de coxa e sobrecoxa de frango (1 kg) da marca Copacol por R$ 5,95.

Além disso, enquanto durarem os estoques, continuarão a ser vendidos o arroz polido da marca Célia (1 kg) por R$ 2,79 e a farinha de trigo da marca Arapongas (1 kg) por R$ 2,79, que estavam entre os destaques da semana passada.

Produtos – O programa Armazém da Família, coordenado pela Secretaria Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), oferece produtos alimentícios e de limpeza com preços mais baixos do que no varejo. A iniciativa busca ajudar famílias com renda de até cinco salários mínimos na capital.

A iniciativa da Prefeitura possui 35 unidades em Curitiba e outras 11 na Região Metropolitana, atendendo mais de 360 mil famílias cadastradas. O programa também beneficia 163 entidades sociais e filantrópicas que podem fazer compras nas unidades.

As lojas do Armazém da Família funcionam de terça-feira a sábado, das 9h às 18h, e aos sábados até as 14h.

Para se cadastrar no programa, é necessário que a família tenha renda de até cinco salários mínimos e more em Curitiba ou em um dos 14 municípios conveniados da Região Metropolitana.