Divulgação/VWCO

A Volkswagen Caminhões e Ônibus vai expandir ainda mais seu portfólio elétrico. Entra em testes nas próximas semanas o maior caminhão elétrico 100% desenvolvido no Brasil. A Volkswagen Caminhões e Ônibus vai expandir ainda mais seu portfólio elétrico. O e-Delivery 17 vai circular pelas ruas de São Paulo e tem capacidade para transportar 17,3 toneladas, cerca de 3 toneladas de carga a mais que o modelo de e-Delivery 14 (14,5 toneladas) graças a um projeto otimizado de engenharia, derivado da arquitetura modular flexível do projeto e-Delivery.

“Essa é mais uma variante da família e-Delivery. Nosso time concebeu uma arquitetura flexível que imprime velocidade para a construção de novos modelos, facilitando a adaptação e seguindo um novo conceito para veículos elétricos. Essa solução é única e exclusiva no mundo, tendo nos permitido desenvolver três modelos de caminhões elétricos num intervalo recorde”, destaca Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Embora seja o maior caminhão e-Delivery da família, o modelo mantém as dimensões para operar em zonas de restrição de circulação, como veículo urbano de carga (VUC), e traz eixo dianteiro com maior capacidade de carga, chassi e suspensão reforçados, configuração 6×2, plataforma de carga mais baixa facilitando a operação de carga e descarga, suspensão a ar integral para maior conforto e rodado duplo em ambos os eixos traseiros.

O veículo traz também uma nova configuração de baterias: quatro packs ou seis packs, atingindo uma autonomia de até 180 quilômetros. O veículo já inicia testes em operação real neste mês de dezembro, com o objetivo de avaliar sua aplicação real com clientes. Esse protótipo chega para atender operações que demandem alta densidade de carga em veículos compactos urbanos e também a distribuição de bebidas com até oito pallets.

O e-Delivery 17 toneladas carrega em si toda a inteligência embarcada que já é característica da família de elétricos da VWCO, com sistemas para a maior eficiência energética e também máxima segurança a bordo. Também se beneficia do conforto da cabine Delivery e do baixíssimo nível de ruído, tanto dentro quanto fora do veículo.

“Nossos grandes diferenciais em eletromobilidade são o rigor com que nossos produtos são testados e desenvolvidos, os serviços que agregamos para facilitar sua operação, uma rede de concessionários treinada e peças disponíveis para o pós-vendas em todos os mercados em que atuamos”, afirma Roberto Cortes.