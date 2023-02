A diretora do Federal Reserve Bank (Fed, o banco central dos Estados Unidos) Michele Bowman disse nesta segunda-feira, 13, que a instituição segue muito distante de atingir a estabilidade dos preços e previu que mais aperto monetário será necessário para trazer a inflação norte-americana à meta oficial de 2% do Fed. Em discurso durante evento da Associação Americana de Banqueiros (ABA, pela sigla em inglês), ela avaliou também que as perspectivas econômica e de inflação dos EUA seguem muito incertas.

“(Diante disso), minhas opiniões sobre a trajetória futura da política monetária continuarão a ser guiadas pelos dados recebidos e suas implicações para as perspectivas”, afirmou Michele.

Ela disse ainda esperar que os atuais aumentos de juros do Fed sejam apropriados para trazer as taxas a um “nível suficientemente restritivo”.

Segundo a diretora, os juros terão de permanecer nesse patamar “por algum tempo” para que a estabilidade de preços seja restaurada.