Fernando Madeira/MTur

Nesta quinta-feira (06.04) é comemorado o Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz e o Ministério do Turismo tem vários motivos para agradecer a quem prática e promove o esporte, que, além de trazer saúde, também ajuda a fomentar o turismo brasileiro. Em 2021, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD Contínua Turismo, 363,6 mil turistas que viajaram pelo país a lazer, tiveram como motivação praticar ou assistir esportes.

Além de movimentar as viagens de brasileiros, a prática também foi responsável trazer visitantes de outros países. Dados do Perfil de Demanda Turística Internacional, realizado pelo Ministério do Turismo, apontam que 2,4% dos turistas internacionais que vieram ao país à lazer tinham motivações relacionadas ao esporte.

Esporte + turismo é uma dupla de sucesso que só potencializa os destinos turísticos. No Brasil, essa união encontra um ambiente estimulante, por conta da diversidade natural, cultural e de atrativos, o turista esportivo tem um grande leque de opções para praticar seu esporte favorito. A cidade do Rio de Janeiro (RJ), por exemplo, brilhou nesse quesito e foi escolhida pela segunda vez consecutiva como o principal destino da América do Sul em turismo de esportes, pelo World Travel Awards, iniciativa global que reconhece a excelência em viagens e turismo. Não é para menos, pois o Rio oferece esportes de várias modalidades, sejam eles de natureza (como arborismo e trilhas), realizados no mar (surf, standup paddle, entre outros) ou nas ruas da cidade (como as corridas, prática de skate e patins, lutas, etc).

A “Cidade Maravilhosa” é apenas umas das cidades brasileiras que tem esse poder de encantar o turista esportivo. De Norte a Sul, o viajante vai encontrar uma mistura de beleza com acesso a práticas esportivas em diferentes modalidades. Para quem gosta de natureza, a dica é visitar um dos parques naturais do Brasil ou as belas Chapadas e chapadões espalhados no país. CLIQUE AQUI e saiba mais.

Para os amantes das águas, mergulhos e esportes para lá de molhados podem ser desenvolvidos nos rios e mares nacionais, como nas cidades de Bonito (MS), no Jalapão (TO), ou no Parque Nacional de Anavilhanas (AM), contemplado pela beleza do rio Negro e por uma diversidade de fauna e flora. CLIQUE AQUI e saiba mais.

Sua preferência é esporte urbano? Que tal correr em alguma maratona, como na Corrida Internacional de São Silvestre, em São Paulo (SP), que acontece no dia 31 de dezembro e reúne milhares de atletas de vários perfis (inclusive atletas com deficiência); ou a Volta Internacional na Pampulha, em Belo Horizonte (MG), com seus 17,8 quilômetros?

Agora que você já sabe que a aliança entre esporte e turismo é um caminho que só traz benefícios, escolha aí a sua modalidade esportiva e já trace o próximo roteiro a ser visitado. Boa viagem!

MAIS SOBRE A DATA – O Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz foi estabelecido em 19 de agosto de 2013 pela Organização das Nações Unidas (ONU) para comemorar o potencial do esporte para a educação e formação cívica dos cidadãos. O lema da data é: Assegurando um Futuro Sustentável e Pacífico para Todos: a Contribuição do Esporte.

Por Nayara Oliveira

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo