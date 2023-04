Roberto Vilela, mentor e estrategista de negócios Foto: Daniel Zimmermann)

Os resultados de conversão não foram muito bons para as empresas brasileiras em 2022. Segundo a última edição da pesquisa Panorama de Vendas, desenvolvida pela RD Station e parceiros, 71% não conseguiram bater suas metas de vendas – o cenário foi um pouco pior para as empresas B2C, aquelas que vendem diretamente ao consumidor final (73%). Em 2021 eram 60%, no geral. Parte desse resultado pode ser atribuída a fatores externos (econômicos e políticos), mas a falta de planejamento estratégico também é apontada pelas próprias empresas e por especialistas em mercado.

“O que acontece fora da empresa, no país e no mundo, realmente foge do poder de controle da gestão e da equipe de vendas, mas se ela está preparada para reagir às adversidades, esse impacto é menor. Para além disso, apenas definir metas de vendas não é o suficiente, é preciso saber desenhar as etapas para chegar até o objetivo e consolidar uma relação com o cliente. Muitos gestores já sabem disso, mas parece que não estão conseguindo colocar em prática sozinhos”, comenta o consultor empresarial e estrategista de negócios, Roberto Vilela.

A pesquisa revela também que 93% dos profissionais de vendas entendem que é importante ter um processo bem estruturado para obter bons resultados. Em contrapartida, apenas 34% das empresas que participaram do levantamento afirmaram ter um. Além disso, 29% delas disseram não ter nenhuma frequência de acompanhamento de resultados definida.

Enquanto isso, 67% das empresas de alta performance possuem uma área de vendas bem estruturada, com processos bem definidos. “As empresas que alcançam sucesso trabalham bem cada uma das etapas para chegar até o cliente, com um time bem treinado, que conhece muito do seu produto, do seu cliente e do mercado. Elas acompanham seus resultados e com certeza buscam qualificar os seus colaboradores, da gestão ao vendedor”, afirma Roberto.

Dicas que chegam via streaming

A tecnologia tem sido uma importante aliada no mundo dos negócios, seja através de ferramentas ou na busca por conhecimento. Além de atender diversas empresas por todo o país, com consultoria e treinamentos presenciais e online, Roberto Vilela também mantém um podcast chamado O Novo Hunter, que vai ao ar semanalmente, onde conversa com executivos de diferentes segmentos sobre suas experiências e o futuro dos negócios.

“Nosso objetivo é ajudar gestores e líderes a entender melhor seus desafios e a movimentação do mercado, trazendo conteúdos relevantes que sempre podem ajudá-los a entender melhor alguma situação, resolver uma dor, ou mesmo inspira-los”, destaca o especialista.

Roberto enfatiza, ainda, a importância de buscar conhecimento de todas as formas disponíveis, inclusive através do apoio profissional, como de um consultor que vai poder aplicar todo seu conhecimento de mercado, sem interferência e vícios internos.