Divulgação/Assessoria de Imprensa

Mais um shopping de Curitiba promove a liquidação de verão nesta semana. A Liquida Mueller Verão 2023 será entre os dias 25 e 29 de janeiro. São diversos itens com descontos de até 70%, como peças de vestuário, calçados, acessórios, cosméticos, brinquedos e inúmeros outros artigos em promoção.

Ofertas exclusivas podem ser conferidas no App do Shopping Mueller, disponível para Android e iOS, que contará com cupons de desconto nas lojas participantes da ação.

Os clientes também podem acompanhar as promoções nas redes sociais do shopping, onde serão postados reels e stories com vídeos dos próprios lojistas apresentando as principais ofertas. Acompanhe pelo Instagram @muellercwb ou pelo Facebook, no link https://www.facebook.com/MuellerCtba.

As ofertas são limitadas, enquanto durarem os estoques. Mais informações no site www.shoppingmueller.com.br.

SERVIÇO:

Liquida Mueller Verão 2023

Local: Shopping Mueller – Avenida Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico, Curitiba (PR)

Datas: de 25 a 29 de janeiro

Horário: De segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo das 14h às 20h.