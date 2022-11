Marcelo Jarosz

A Shop Ginger, moda de marca autoral de Marina Ruy Barbosa, acaba de completar dois anos de vida e anuncia o próximo passo de sua estratégia de expansão neste segundo semestre de 2022: a abertura de sua primeira loja na região sul do país, localizada no Shopping Pátio Batel, em Curitiba. Em novembro, a tempo das festas de final de ano, as peças icônicas da Shop Ginger poderão ser encontradas em um novo espaço físico que reflete o design e a estética apurada da marca, trazendo as suas principais coleções e lançamentos para um dos maiores destinos de compra do Brasil. A loja de 93 m², com posicionamento privilegiado no Piso Térreo, apresenta um visual atualizado e mantem os elementos característicos que construíram a identidade da marca no ambiente físico, sem abrir mão de uma experiencia ainda mais sofisticada. É um momento muito importante tanto para a marca quanto para o shopping, que juntos trazem essa grande novidade para o público de Curitiba, que ama e aprecia o que há de melhor na moda nacional.

Com a entrada da Shop Ginger no varejo físico em 2021 (através da abertura de duas pop-up stores, uma em SP e outra no RJ, e uma flagship em SP em 2022), a marca se sente preparada para abrir o seu primeiro ponto fora do eixo Rio-São Paulo. A escolha solidifica a expansão da empresa e demonstra o sucesso da sua estratégia omnichannel. Esse importante passo na trajetória da Shop Ginger vem embasado em excelentes resultados: fechado o primeiro semestre de 2022, a empresa apresenta crescimento de 512% no faturamento, se comparado ao mesmo período do ano anterior. O sucesso chancela a escolha da marca em trabalhar com uma moda editada, que não segue os calendários tradicionais do mercado – optando por drops ao invés de lançamentos vinculados às estações do ano, nos quais apresenta uma seleção mais estratégica de produtos (com menos modelos e quantidade reduzida de peças). O design das roupas também preza por silhuetas atemporais e versáteis, que podem ser usadas em diferentes estações e propostas – estimulando o consumo “de qualidade” ao invés “de quantidade”. O modelo de negócios é diferente do praticado pela grande maioria dos players do setor, que trabalham com volume, alta tiragem e designs que atendem tendências da estação – que vai contra o novo comportamento de consumo, com clientes que buscam compras mais inteligentes.

Pensando em elevar a experiência já na primeira visita, a Shop Ginger abre as portas com a sua nova coleção Sunset. Desenhada pelo diretor criativo Ale Brito, o drop apresenta opções perfeitas para o final do ano para quem procura peças versáteis e atemporais com muita informação de moda. A paleta de cores acompanha o clima de verão – alegre, vibrante e cheia de personalidade.