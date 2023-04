O saldo comercial em 2023 deve alcançar US$ 84 bilhões, afirmou nesta segunda-feira, 3, o diretor do Departamento de Planejamento e Inteligência Comercial de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Herlon Brandão. Essa é a primeira estimativa para o resultado da balança divulgada pela Pasta.

Segundo Brandão, as exportações devem registrar queda de 2,8% no ano e totalizar US$ 325 bilhões. Já as importações devem cair 11,8% e chegar a US$ 241 bilhões no mesmo período.

O diretor também ressaltou que há uma tendência na queda de preços de commodities energéticas, como o petróleo. Entretanto, a maior retração das importações, com a desaceleração da economia, deve explicar o saldo comercial recorde.

Nesta segunda, o MDIC informou que a balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 10,956 bilhões em março. O valor foi alcançado com exportações de US$ 33,060 bilhões e importações de US$ 22,104 bilhões.

No ano, a balança comercial acumula resultado positivo de US$ 16,068 bilhões.