A mediana das projeções do Conselho Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) para a inflação nos Estados Unidos, medida pelo índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), subiu no cenário estimado para 2023 e permaneceu a mesma nos cenários para 2024, 2025 e no longo prazo.

Para 2023, a mediana subiu de expectativa de alta de 3,1% nas projeções de dezembro para 3,3% agora. A estimativa para 2024 foi mantida em 2,5% e para 2025, em 2,1%. A mediana do longo prazo permaneceu em 2,0%.

Já a mediana das projeções para o núcleo do PCE (que exclui itens voláteis, como alimentos e energia) aumentou para as estimativas de 2023 e 2024, e permaneceu a mesma para 2025.

A previsão do núcleo do PCE para 2023 subiu de 3,5% em dezembro para 3,6%. Para 2024, subiu de 2,5% para 2,6%. A mediana permaneceu em 2,1% para 2025. Não há projeções para o núcleo do PCE no longo prazo.

Atividade

Os dirigentes do Federal Reserve diminuíram ainda nesta quarta as projeções para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos para este ano, na comparação com as estimativas divulgadas após a reunião de política monetária de dezembro.

Para 2023, a mediana das estimativas de crescimento da economia americana caiu de 0,5% em dezembro para 0,4% agora.

Para 2024, a projeção de avanço do PIB também recuou, de 1,6% para 1,2%. Em 2025, por outro lado, a expectativa de crescimento subiu de 1,8% para 1,9%.

Na projeção de longo prazo, a mediana das projeções se manteve em crescimento de 1,8%.

Mercado de trabalho

A mediana das projeções dos dirigentes do Federal Reserve para a taxa de desemprego dos Estados Unidos em 2023 caiu de 4,6% para 4,5%, em comparação com a última previsão da entidade, divulgada em dezembro.

Para 2024, a projeção foi mantida em 4,6%. Já para 2025 ela subiu, de 4,5% anteriormente para 4,6%.

No longo prazo, os dirigentes acreditam que a taxa de desemprego esteja em 4,0%, mesmo porcentual estimado em dezembro.