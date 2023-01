Mega-Sena (Crédito: Divulgação/Agência Brasil/Marcello Casal Jr)

O sorteio da Mega da Virada ocorreu na noite deste sábado (31), em São Paulo. O prêmio é de R$ 541.969.966,29, o maior da história.

As dezenas sorteadas foram: 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59.

Cinco apostas acertaram as seis dezenas e vão dividir o prêmio de R$ 541,9 milhões. Cada uma receberá R$ 108 milhões. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Florestal (MG), Arroio do Sal (RS), Santos (SP), São José da Bela Vista (SP) e uma online.

Outras 2.485 apostas acertaram a quinta. Cada uma recebe R$ 45.438,78.

E 183.921 apostas acertaram a quadra: prêmio de R$ 877,04 para cada.