Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

O concurso 2.547 da Mega-Sena sorteado neste sábado (10) não teve acertadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumula e pode chegar a R$ 135 milhões no próximo sorteio, quarta-feira (14).

As dezenas sorteadas foram 10-25-31-37-38-57

No Paraná, oito apostas acertaram cinco números e cada um vai levar de R$ 65.769,20 a R$ 197.307,32, conforme a quantidade de dezenas apostadas em cada cartela. Apostas com seis dezenas apostadas ficam com R$ 65.769,20. Uma aposta com oito números vai ganhar R$ 197.307,32.

As apostas são de Cascavel (1), Curitiba(5), Ponta Grossa (1) e São José dos Pinhais (1).



Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

100 apostas ganhadoras, R$ 65.769,20

4 acertos

8.588 apostas ganhadoras, R$ 1.094,03