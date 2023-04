Marcello Casal Jr/ABr

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.579 da Mega-Sena sorteadas neste sábado (1). Com isso, a previsão para o próximo concurso é de uma premiação que pode chegar a R$ 37 milhões, por ser final zero, o que carrega um valor extra.

As dezenas sorteadas foram : 05-10-26-35-38-44

No Paraná, oito apostas acertaram cinco números e devem receber R$ 21.479,95 cada. As apostas foram feitas em Curitiba, Entre Rios do Oeste, Guaraniaçu, Morretes, Nova Esperança, Santa Helena, São José dos Pinhais e Ubiratã.



Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

109 apostas ganhadoras, R$ 21.479,95

4 acertos

5.186 apostas ganhadoras, R$ 644,95