Marcello Casal Jr/ABr

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.557 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (21). Com isso o prêmio estimado em R$ 51 milhões acumula e pode chegar a R$ 63 milhões no próximo sorteio, dia 25.

As dezenas sorteadas foram 03-13-16-25-27-33

No Paraná, 22 apostas acertaram cinco números e vão receber cada uma R$ 20.176,41. Uma aposta com oito números vai receber R$ 60.529,05.

Elas foram feitas em Campo Largo (1), Cascavel (1), Contenda (1), Colombo (1), Cruzeiro do Sul (1), Curitiba (1), Foz do Iguaçu (2), Ibiporã (1), Guarapuava (1), Lapa (1), Londrina (2), Maringá (1), Paiçandu (1), Palmas (1), Paranaguá (1), Pitanga (1), Ponta Grossa (1), São José dos Pinhais (1), São Miguel do Iguaçu (1) e Toledo (1).

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

261 apostas ganhadoras, R$ 20.176,41

4 acertos

16.523 apostas ganhadoras, R$ 455,29