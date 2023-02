Marcello Casal Jr/ABr

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.566 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (18). Com isso o prêmio acumula e pode chegar aos R$9 milhões no sorteio do dia 23 de fevereiro.

As dezenas sorteadas foram 11-23-45-53-57-59

Três apostas feitas no Paraná acertaram seis números. Elas foram feitas em Curitiba (2) e Paranaguá (1). Uma das apostas feitas em Curitiba vai levar R$ 72.669,90, por se tratar de aposta com sete números. As outras vão receber R$ 36.334,95.

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

60 apostas ganhadoras, R$ 36.334,95

4 acertos

3.862 apostas ganhadoras, R$ 806,42