Mega-Sena (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio da Mega-Sena neste sábado, 28 de junho. Ninguém acertou as seis dezenas no prêmio principal. A estimativa para o próximo sorteio, que será no dia 1º de julho, é de R$ 52 milhões.

Confira os números sorteados no concurso 2881, na Casa da Sorte, em São Paulo:

11, 13, 16, 34, 35 e 39

Leia mais:

Mega-Sena paga no Paraná mais de R$ 265 mil

Com cinco acertos, houve 61 apostas ganhadores, que receberão, cada uma o prêmio de R$ 53.142,41. Com isso, a Mega-Sena pagará mais de R$ 265.712,05 aos apostadores paranaenses.

No Paraná, as cinco apostas com cinco acertos foram feitas em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, Francisco Beltrão, Mallet, Maringá e Pitanga

Como jogar na Mega-Sena?

A Mega-Sena é a loteria que paga milhões para quem acertar os 6 números sorteados.

E não para por aí! Você também pode ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Como participar

Escolha seus números: marque de 6 a 20 números no volante.

Facilite sua aposta

Surpresinha: deixe que o sistema escolha os números para você, tornando sua aposta ainda mais prática.

Teimosinha: quer aumentar suas chances? Concorra com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Não perca a chance de ser o próximo milionário.