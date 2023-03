O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, evitou nesta sexta-feira, 17, dar pistas sobre o formato do arcabouço fiscal, que está sob análise do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“No momento certo, serão anunciados o desenho e os parâmetros do novo arcabouço”, disse, após ser questionado sobre como as projeções macroeconômicas apresentadas hoje poderiam interferir no desenho do novo marco fiscal.

A expectativa é a de que, em poucos minutos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se encontrar com Lula para discutir os detalhes do plano apresentado pela equipe econômica, e que já recebeu o aval da ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Não se sabe ainda quando Lula decidirá sobre a divulgação do arcabouço. A expectativa é de que seja antes da viagem para a China, que ele fará no final da semana que vem com uma grande comitiva.