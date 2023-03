O presidente do Banco Central da Grécia e membro do Banco Central Europeu (BCE), Yannis Stournaras, afirmou que considera que o fim do ciclo de aperto monetário an zona do euro está próximo. “Aumentos nas taxas são em maior parte uma história do passado”, afirmou em entrevista à CNBC.

Stournaras também disse acreditar que não haverá um problema nos sistemas bancários do país e da Europa.

“Há dívida soberana, mas os bancos estão muito mais fortes hoje”, falou o dirigente. “Testes de estresse não mostraram nenhum problema para bancos europeus. A probabilidade de um é muito pequena.”