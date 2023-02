Com a posse marcada para esta segunda-feira, 6, às 10 horas , o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, anunciou na sexta-feira, 3, o nono diretor para completar a equipe de alto escalão. O procurador federal Walter Baère, membro do conselho de administração do banco desde 2016, foi indicado como diretor jurídico.

Baère ocupava a presidência do conselho. Deixou o cargo na sexta, quando foi aprovada a nomeação de Rafael Lucchesi, diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria, como novo presidente do colegiado.

A indicação de Baère terá de ser aprovada pelo conselho. Mercadante havia indicado oito outros diretores, dos quais seis foram nomeados pelo conselho. Com a nova indicação, a diretoria executiva ficará completa.

Os diretores nomeados pelo conselho tomarão posse hoje, ao lado de Mercadante. Para a cerimônia, na sede do BNDES, no Rio, é esperada a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin (que também comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, recriado pelo governo Lula, e ao qual o BNDES voltou a ser subordinado).

Mudanças

As mudanças no conselho de administração e na diretoria do BNDES, sob o novo governo do PT, ganharam ritmo no mês passado. Antes de Lucchesi, outros quatro novos conselheiros foram nomeados no último dia 19 – a ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira; o engenheiro Carlos Nobre, cientista especializado em mudanças climáticas, integrante do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) das Nações Unidas; o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas e o advogado Jean Keiji Uema, da equipe do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Os novos conselheiros foram nomeados nas vagas abertas após a renúncia de quatro membros do conselho de administração, nomeados na gestão anterior. Na diretoria, a maior parte dos novos membros foi anunciada num encontro de Mercadante com empresários em São Paulo, em 21 de dezembro. Dois dos novos diretores foram ministros de governos do PT, assim como Mercadante. A composição da diretoria pretende colocar em prática sinalizações já dadas por Mercadante, de que o BNDES apoiará a “reindustrialização” da economia e focará em empresas de menor porte.

Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda e Planejamento, é o novo diretor de Planejamento e Infraestrutura. A ex-ministra do Desenvolvimento Social Tereza Campello foi nomeada diretora Gestão Pública e Socioambiental.

A composição da equipe só deslanchou após a nomeação de Mercadante receber o aval do Tribunal de Contas da União. Desde que ele foi anunciado pelo presidente Lula para presidir o BNDES, havia dúvidas sobre a eventual vedação de seu nome, pelas regras da Lei das Estatais.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.