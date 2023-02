No setor de serviços, o volume de serviços cresceu em todos os segmentos analisados pela pesquisa mensal do IBGE (Arquivo BP)

A economia paranaense ainda solavanca na tentativa de voltar a crescer após a pandemia de coronavírus (SARS-CoV-2). Prova disso é que no ano passado, um período marcado pela retomada da atividade social (graças ao avanço da vacinação contra a Covid-19), três dos principais setores econômicos do estado registraram resultados distintos: enquanto o setor de serviços cresceu, o volume de vendas no comércio varejista e a produção industrial tiveram retração.



Os dados, divulgados recentemente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), foram extraídos de três pesquisas diferentes: a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), a Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF-Regional) e a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). A partir desses estudos, é possível verificar não só a evolução da produção industrial e do volume de vendas do comércio e do volume de serviços, mas também identificar as atividades em cada um dos setores que mais se destacaram, positiva ou negativamente.



Começando pela boa notícia, o setor de serviços teve crescimento de 4,4% em 2022, registrando a segunda alta consecutiva (já havia crescido 8,4% em 2021 na comparação com 2020). Antes, o índice de volume de serviços no estado vinha de três quedas consecutivas, entre 2018 e 2020. Com a recuperação, já é o setor que mais gera vagas de trabalho no estado, como se verá a seguir.



O comércio paranaense, por outro lado, voltou a registrar queda no índice de vole de vendas. Os dados, que consideram o comércio varejista ampliado (categoria que compreende todo o comércio varejista e mais o mercado de veículos, motos, partes e peças, assim como material de construção), mostram que no ano passado houve retração de 2,7% no volume de vendas. O setor, que chegou a crescer consecutivamente entre 2017 e 2019, é o que mais parece tropeçar na busca por uma retomada econômica.



Por fim, a produção física industrial no estado recuou 4,2% no ano passado, após um crescimento de 9,1% em 2021. Assim como o comércio varejista ampliado, o setor chegou a crescer consecutivamente entre 2017 e 2019, mas caiu em 2020 (-2,5%) e agora registra sua queda nominal mais alta desde 2016 (quando a produção industrial fechou o ano com queda de 4,4%).

Serviços foi responsável por dois terços das vagas de trabalho abertas

Os dados do Novo Caged (que consideram os trabalhadores celetistas) mostram que em 2022 o saldo de empregos no Paraná ficou positivo, com a abertura de 118.149 novos postos de trabalho. O resultado é fruto de um total de 1.731.097 admissões registradas ao longo do último ano, ante 1.612.948 desligamentos.



Entre os setores da economia, o de serviços foi o que mais criou novas vagas no mercado: 76.999, o equivalente a 65,2% dos novos postos no estado. Ao longo do ano, foram 776.696 admitidos e 6.99.697 desligados .



O comércio aparece em seguida, com a abertura de 21.154 vagas (com 430.790 contratações e 409.636 demissões), seguido pela indústria, com 15.271 novos postos (336.859 admitidos e 321.588 desligados). Construção (+2.514) e agropecuária (+2.211) aparecem na sequência como os setores que mais inauguraram postos de trabalho.



Em dezembro de 2022, o estoque total de trabalhadores celetistas somava 2.931.182 paranaenses. Desse contingente, 1.221.592 (41,7% do total) trabalhavam no setor de serviços; 716.595 (24,5%) atuavam em indústrias; 716.147 (24,4%) no comércio; 156.559 (5,3%) na construção; e 120.289 (4,1%) na agropecuária.

SAIBA

Atividades que mais se destacaram

Dentre as atividades industriais analisadas pelo IBGE, aquelas que tiveram maior crescimento da produção em 2022 foram: fabricação de bebidas (+20,3%), fabricação de celulose, papel e produtos de papel (+3,9%), fabricação de produtos de borracha e de material plástico (+2,1%) e fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias (+1,6%). Das 13 atividades pesquisadas no setor industrial, contudo, essas foram as únicas que tiveram crescimento na produção. Já no comércio varejista ampliado, o volume de vendas cresceu em quatro das dez atividades pesquisadas: livros, jornais, revistas e papelarias (+40,7%), combustíveis e lubrificantes (+15,3%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (+8,8%) e tecidos, vestuários e calçados (+1,2%). Já no setor de serviços, o volume de serviços cresceu em todos os seis segmentos analisados pela pesquisa mensal do IBGE. Os principais destaques, contudo foram: serviços prestados às famílias (+37,2%), serviços das atividades turísticas (+27,8%).

O desempenho de setores da economia paranaense nos últimos anos



Índice de volume de vendas do comércio varejista ampliado

(variação acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior)

2022: -2,7%

2021: +1,8%

2020: -0,4%

2019: +2,7%

2018: +3,2%



Produção física industrial

(variação acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior)

2022: -4,2%

2021: +9,1%

2020: -2,5%

2019: +5,7%

2018: +1,4%



Índice de volume de serviços

(variação acumulada no ano em relação ao mesmo período do ano anterior)

2022: +4,4%

2021: +8,4%

2020: -9,5%

2019: -2,3%

2018: -1,7%