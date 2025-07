Imagem meramente ilustrativa (Foto: Valter Campanato/ABr)

O mercado financeiro reduziu a previsão da inflação para o fim de 2025. A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – considerado a inflação oficial do país – passou de 5,24% para 5,20% este ano. A estimativa está no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (30).



Para 2025, a estimativa está acima do teto da meta de inflação que deve ser perseguida pelo BC.



A estimativa das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira este ano se manteve em 2,21% nesta edição do Boletim Focus.



Para 2026, a projeção para o Produto Interno Bruto (PIB – a soma dos bens e serviços produzidos no país) subiu de 1,85% para 1,87%. Para 2027 e 2028, o mercado financeiro estima expansão do PIB em 2%, para os dois anos. (ABr)