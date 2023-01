Cauby Ross

Depois de um rápido recesso de fim de ano, a Mercadoteca está de volta a partir desta terça-feira, dia 3 de janeiro. Com 19 opções de restaurantes, bares e lojas com produtos exclusivos, o espaço é uma excelente pedida para aproveitar o verão, especialmente neste início de ano. Áreas abertas e lounges laterais são uma das pedidas para curtir os dias mais ensolarados e as noites agradáveis. Mas o destaque mesmo vai para a diversificada gastronomia que torna a Mercadoteca um lugar único em Curitiba.

Democrático, o espaço ainda conta com uma área exclusiva para as crianças. Ah, e os pets são mais que bem-vindos! E, para beber, as opções são muitas nos bares do empreendimento. Drinks, cervejas especiais e wine bar são algumas das boas escolhas possíveis. As alternativas para comer contam com lanches, churrascaria, frutos do mar, massas, empanadas, pizzas, sorvetes, doces e sobremesas, entre muitas outras.

As marcas presentes na Mercadoteca são as seguintes: La Vaca Steak House, Pero Que Sí Cevicheria, Gioia (pizzaria), Gelataio (sorveteria), Peixe In Box (frutos do mar), Doce de Moça (doces e sobremesas), Maghitá (comida asiática), Glasso (cervejas), Vino! (winebar), Hornero Tango-Bar (empanadas e culinária argentina), Big Bear Burger (hamburgueria), Trovatta (comida italiana), Cold Stone (sorveteria e sobremesas), Tao Sushi (comida japonesa) Hawaii Poke (comida havaiana), Ponto Gin (drinks), Mercearia Fantinato (comida de boteco), Olivença Ostras Y Tapas (petiscaria ao estilo espanhol e ostras), Olivença Cozinha Ibérica (cozinha portuguesa e espanhola), Docg (pet shop).

Reabertura Mercadoteca

Quando: 3 de janeiro, terça-feira, das 17h às 22h