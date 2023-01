Unsplash

Com a expansão da internet, qualquer criança e jovem pode ser produtor e consumidor de conteúdos, não se limitando aos canais televisivos e as rádios. O estudo, conduzido pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), apontou que 93% das crianças e adolescentes do país entre 9 e 17 anos são usuárias de internet, o que corresponde a cerca de 22,3 milhões de pessoas conectadas nessa faixa etária.

“As crianças e jovens estão utilizando mais as redes sociais, celulares e consumindo mais conteúdos midiáticos e não há como separá-los dessa realidade, principalmente por se tratar de uma ferramenta indispensável nos dias de hoje. O monitoramento por parte dos pais é fundamental para que não consumam conteúdos inapropriados e, por parte das escolas, é essencial incentivar e explorar a criatividade utilizando-as na produção de fotos, vídeos, podcasts, entre outros, podendo ser enriquecedor para os estudantes, além de gerar resultados positivos no ensino”, explica a Diretora Acadêmica da WorldEd School, Juliana Frigerio.

Frigerio ainda explica que a integração do conteúdo na sala de aula conscientiza os alunos a usarem as ferramentas tecnológicas de forma mais saudável, promove integração entre os colegas nas atividades em grupo, traz dinamismo e chama a atenção para o conteúdo estudado. Hoje, o uso diário da tela entre as crianças de 8 a 12 anos aumentou de 4 horas e 44 minutos para 5 horas e 33 minutos. Na faixa etária dos 13 a 18 anos, o tempo gasto passou de 7 horas e 22 minutos para 8 horas e 39 minutos, aponta a pesquisa sem fins lucrativos Common Sense Media.

Durante o ano letivo de 2021 na WorldEd School, os alunos do Brasil e mundo desenvolveram em conjunto o projeto “pensando no futuro” na aula eletiva de estudos sociais – política e economia, que teve o objetivo estimular o pensamento sobre um futuro ideal, levando em consideração o passado, presente, cenários mundiais e problemas sociais. O projeto originou um podcast no qual traz um bate papo levantando pontos culturais, econômicos e visões distintas, sendo um exemplo de como as mídias sociais podem e devem ser inseridas durante as aulas.

Quando o assunto é publicidade, um estudo da TNS/InterScience (Empresa serviços S.A) apontou que cerca de 80% das decisões de consumo de uma família são influenciadas por crianças.

Ao enfatizar o assunto, a Diretora Acadêmica da WorldEd School, Juliana Frigerio, separou 4 programas e conteúdos já elaborados e/ou protagonizados por crianças e adolescentes:

1.Julia Silva Canal: A youtuber começou com seus 9 anos trazendo assuntos relacionados aos seus brinquedos e personagens preferidos. Hoje, com 17 anos, o canal conta com 4,63 mi de inscritos e fala sobre seus desafios, amizades e experiências;

2.Turma da Mônica – A Série: Quem não conhece o mundo do Maurício de Souza? Os Gibs já ganharam diversas edições e, em 2022, a série ganhou vida trazendo Mônica e seus amigos em jornadas de inseguranças e muitos mistérios. A série está no streamer Globo Play;

Poliana Moça: A telenovela estreou em março de 2022 no SBT e a primeira temporada já está disponível na Amazon Prime Video, a história é baseada na novela “As Aventuras de Poliana” e que foi interrompida devido a pandemia; Canal Maria Clara e JP: As crianças cariocas têm 34,9 mi de inscritos em seu canal que aborda em seus vídeos brincadeiras, amizades e a importância da família. Maria Clara tem 11 anos e João Pedro (JP) tem 14 e moram atualmente nos EUA.

“Acreditamos no protagonismo de nossas crianças que se tornarão cidadãos globais de amanhã para tomar as melhores decisões. Na WorldEd School, o aluno conta um currículo personalizado que aborda as diferenças de aprendizagem, interesses, aspirações e origens culturais. Incentivamos cada um a ser proativo no planejamento de suas rotinas diárias, promovendo a liderança, e com o apoio de ferramentas do mundo digital. Isso motiva a independência à medida que avançam em direção aos seus objetivos e sonhos”, ressalta Juliana Frigerio.