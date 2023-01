Reprodução/Câmara Federal

Nos últimos anos, os pequenos negócios foram os maiores responsáveis pela geração de empregos no país. Sebrae se coloca à disposição do secretário para novas parcerias

O vice-presidente da República e ministro do MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços), Geraldo Alckmin (PSB), anunciou nesta sexta-feira (20) o nome do novo secretário de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo. O deputado federal Milton Coelho (PSB) é formado em Direito e construiu sua carreira como gestor público em Pernambuco, onde foi secretário durante as gestões de Eduardo Campos e Paulo Câmara.

Milton assume uma pasta estratégica para a economia brasileira. Nos últimos anos, os pequenos negócios foram os maiores responsáveis pela geração de empregos no país, contribuindo para reduzir o enorme contingente de desempregados ao menor nível em sete anos. Levantamentos do Sebrae, feitos a partir de dados do Caged, mostram que, em novembro de 2022, cerca de 9 a cada 10 vagas de trabalho foram criadas pelas MPE.

O Sebrae é um parceiro histórico da Secretaria, no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à melhoria do ambiente de negócios no país, com a redução da tributação e da burocracia para as micro e pequenas empresas, na ampliação do acesso ao crédito e no incremento da competitividade e produtividade dos empreendedores brasileiros. A instituição se coloca à disposição para as parcerias necessárias em favor dos pequenos negócios e deseja sucesso ao novo secretário.