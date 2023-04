O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgará os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de março nesta quinta-feira, 27, às 14h. Uma coletiva será concedida às 14h30 pela equipe técnica da Pasta. As informações poderão ser acompanhadas pelo canal no YouTube do MTE.