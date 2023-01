O ministro dos Transportes, Renan Filho, defendeu nesta quarta-feira, 18, que o País abra novos mercados para importação de insumos, como o Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP), usado para pavimentação de rodovias. O ministro sinalizou que pretende tratar também com o futuro presidente da Petrobras, que poderia contribuir para garantir o material.

Ao comentar sobre o tema em entrevista coletiva, Renan Filho afirmou que tratou do tema com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Ele citou que o governo anterior havia impedido a importação do insumo da Venezuela, mas que, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o país vizinho tem condições de oferecer CAP ao Brasil. “Insumo é outro ponto que o Brasil tem problema, vamos ter que ampliar a importação de CAP, porque com o volume de investimento que será feito tanto pelo DNIT quanto que a gente espera atrair em capital privado, a gente vai ampliar, obviamente, a demanda por CAP. Essa demanda já estava com fila e aumento de fila não significa mais velocidade de obra, precisa aumentar a oferta de insumo”, disse.

Sobre a participação da Petrobras, o ministro afirmou que, para a empresa ajudar nesse esforço, precisaria produzir uma quantidade de CAP adicional, além do Brasil seguir importações de outros países, como a Rússia, que enfrenta problemas devido à guerra com a Ucrânia.