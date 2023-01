O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), afirmou nesta quarta-feira, 18, que o governo deve definir na quinta-feira, 19, a nova estrutura da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a gestão avalia a criação de uma agência de inteligência agropecuária em paralela à Conab aos moldes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) sob gestão compartilhada da Agricultura e do Ministério de Desenvolvimento Agropecuário (MDA).

“Amanhã vamos finalizar isso, a pedido do presidente Lula, com o ministro Rui Costa e com o ministro Paulo Teixeira, do MDA. Amanhã nós vamos formalizar o formato”, disse o ministro em entrevista à imprensa após encontro com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto.

A Conab tem sido um dos principais pontos de disputa entre a Agricultura e o MDA.

A Casa Civil articula para que a Agricultura seja contemplada com duas diretorias da estatal, mas a pasta busca o controle das áreas de abastecimento e inteligência agropecuária.