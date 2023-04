A indústria de motos teve em março o maior mês em produção dos últimos nove anos, como resultado da busca dos brasileiros por veículos mais baratos, e também mais econômicos, diante do aumento nos preços dos carros. Balanço divulgado nesta quinta-feira, 13, pela Abraciclo, associação que representa as montadoras de motocicletas, aponta que o setor produziu no mês passado 152,5 mil unidades, 11,8% a mais do que o número de março de 2022.

Frente a fevereiro, um mês mais curto, o crescimento foi ainda maior: 25,3%. Desde novembro de 2013, quando 156 mil motos foram produzidas no País, não se registrava volume tão alto.

A produção acumulada no primeiro trimestre somou 397,1 mil motos, com alta de 21,4% em relação aos três primeiros meses do ano passado. Foi o melhor primeiro trimestre desde 2014.

Segundo Marcos Antonio Bento, que assumiu neste mês a presidência da Abraciclo, o setor, após três anos de restrições da pandemia, voltou a operar sem interrupções nas linhas de produção.

“Estamos, gradativamente, reduzindo a fila de espera dos modelos de baixa cilindrada e dos scooters”, declarou o executivo, ao comentar os últimos resultados.

Com alta de 30% em um ano, as vendas de motos no Brasil passaram das 357 mil unidades no primeiro trimestre, no maior número do mercado, entre iguais períodos, em onze anos.

A previsão da Abraciclo é fechar 2023 com 1,55 milhão de motos produzidas, o que, se confirmado, significará um crescimento de 9,7% sobre a produção do ano passado.