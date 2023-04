A Moody’s Investors Service rebaixou a nota de crédito de 11 bancos regionais dos EUA, sugerindo que as taxas de juros mais altas e recentes falências de bancos levaram a uma maior instabilidade. Entre os bancos com notas revisadas para baixo estão Bancorp, com US$ 682 bilhões em ativos; Zions Bancorp, com US$ 89 bilhões; e Bank of Hawaii, com US$ 24 bilhões.

O Western Alliance Bancorp, um dos bancos mais afetados pela turbulência bancária regional, sofreu um rebaixamento de dois níveis. O First Republic Bank, que enfrentou uma corrida por depósitos no mês passado, teve sua classificação de ações preferenciais reduzida.

Os problemas com o Silicon Valley Bank e o Signature Bank chamaram a atenção para fraquezas dos bancos regionais, muitos dos quais fizeram empréstimos a juros baixos e compraram títulos com taxas baixas. Alguns têm uma alta parcela de clientes com depósitos não garantidos que se tornaram mais voláteis quando a turbulência começou.

A agência de classificação disse que as tensões na forma como os bancos estão administrando seus ativos e passivos estão se tornando “cada vez mais evidentes” e pressionando a lucratividade. Eventos recentes “colocaram em dúvida se a suposta alta estabilidade de depósitos de alguns bancos, e a sua natureza operacional, deve ser reavaliada”, disse a Moody’s, em relatório.

Os outros bancos com nota rebaixada foram U.S. Bank, Associated Banc, Comerica, First Hawaiian, Intrust Financial e Washington Federal.

Fonte: Dow Jones Newswires.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.