Divulgaçã/Ocepar

Morreu na noite deste domingo (29), em decorrência de uma pneumonia, no Hospital Nossa Senhora do Pilar, em Curitiba, aos 90 anos, Guntolf van Kaick, o primeiro presidente da Ocepar. Ele ocupou o cargo por quatro gestões: na fundação, entre 1971 e 1974; depois nos anos de 1974 a 1976; de 1981 a 1983; e de 1984 a 1986. Van Kaick era casado com a senhora Rose e tinha quatro filhos: Guntolf Júnior, Tamara, Átila e Janine.

Leia mais

O velório acontece nesta segunda (30), na Capela Central do Cemitério Luterano, localizado na Rua Ivo Leão, 205 – Alto da Glória, Curitiba. O enterro está previsto para as 16h30, também no Cemitério Luterano.

Repercussão da morte de Guntolf van Kaick

José Roberto Ricken, atual presidente do Sistema Ocepar, recebeu a notícia com muita tristeza. “Muito mais do que um líder, Guntolf van Kaick era um grande amigo nosso. Neste momento de extrema dor, em nome de todas as cooperativas paranaenses, expressamos pesar e nos unimos aos familiares, em especial a Sra. Rose e filhos, desejando que tenham forças para superar tamanha perda. As pessoas de bem não morrem, apenas se eternizam.”

A morte do ex-presidente do Sistema Ocepar, Guntolf Van Kaick, foi lamentada pela Cocamar Cooperativa Agroindustrial. “Um líder que contribuiu, com seu dinamismo, para a grandeza do cooperativismo do Paraná”, resumiu o presidente do Conselho de Administração da cooperativa, Luiz Lourenço, que era amigo de Van Kaick há mais de 50 anos. “Ele foi o desbravador do cooperativismo do Paraná, a pessoa mais indicada para ocupar a presidência da Ocepar em seus primeiros anos, comandando de forma exemplar a estruturação da entidade, quando demonstrou sua capacidade como gestor”, acrescentou Lourenço, lembrando ainda seu de seu apoio e aconselhamento à demandas da Cocamar.

Guntolf van Kaick nasceu no dia 17 de junho de 1935, em Serra Negra, distrito de Guaraqueçaba, litoral do Paraná, onde residia em sua propriedade, na qual criava búfalos. Filho de pai alemão e mãe nascida na colônia alemã de Tanga, na África (Namíbia), que emigraram ao Brasil nos anos 1920.

Já no Brasil, a família de van Kaick sentiu na pele as consequências da Segunda Guerra: foram desalojados da propriedade rural de Serra Negra pela polícia brasileira e deixados na estação ferroviária de Curitiba, onde foram acolhidos por pessoas amigas. Guntolf estudava à noite e trabalhava de dia.

A história de Guntolf Van Kaick

Formou-se em Agronomia em 1959 e conseguiu um emprego na Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado de Santa Catarina (Acaresc), em Chapecó. Trabalhou na Secretaria da Agricultura de São Paulo, depois na DuPont do Brasil, quando foi convidado, em 1964, a ingressar na Cooperativa de Cotia, para atuar na região Sul do Paraná.

Presidiu a Ocepar por quatro gestões e, já na primeira, implantou o seguro contra o granizo, obteve recursos do fundo de pesquisa do trigo e realizou o primeiro convênio de pesquisa com o Ipeame. A segunda gestão foi marcada por iniciativas como: a aquisição da indústria de leite Kamby, de Londrina, por um grupo de cooperativas; a implantação do Projeto Piloto de Autofiscalização; a criação do Comitê Pró-Constituição das Cooperativas de Crédito; a constituição da Central Cocecrer-PR; e a instalação do Centro de Pesquisa em Cascavel e Palotina.

Último depoimento em vídeo

Neste vídeo, publicado na TV Paraná Cooperativo, o primeiro presidente da Ocepar, Guntolf van Kaick, ao participar da reunião da diretoria da entidade, no dia 14 de dezembro de 2023, em Curitiba, lembrou da sua trajetória no cooperativismo paranaense e de suas quatro gestões frente a Ocepar.