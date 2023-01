O indicador antecedente de Movimento do Comércio da Boa Visa avançou 0,7% em dezembro ante novembro, na série com ajuste sazonal, informou nesta segunda-feira, 30, a empresa. Na comparação com dezembro do ano anterior, o indicador subiu 1,4%. Com o resultado, o índice encerrou 2022 com crescimento de 1,3% em relação a 2021.

“Essa alta em comparação ao ano de 2021 já era esperada, mesmo quando o indicador estava apontando queda no varejo”, diz o economista da Boa Vista Flávio Calife, em nota. “O resultado foi positivo, mas tímido.”

Calife atribui o crescimento do índice à combinação entre desaceleração da inflação, auxílios do governo e melhora do mercado de trabalho, apesar dos juros altos. A Copa do Mundo também foi positiva para o comércio, afirma.

Em 2023, o analista espera crescimento mais fraco do varejo, sobretudo pela tendência de arrefecimento no ritmo de queda do desemprego. “O mercado não espera que essa melhora será contínua, mas espera que o crédito irá desacelerar e que os juros e a inflação continuarão altos”, nota.

O indicador de Movimento do Comércio é apurado com base na quantidade de consultas à base de dados da Boa Vista por empresas do setor varejista.