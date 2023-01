Jaelson Lucas-AEN

O Movimento Pró-Paraná (MPP) vai homenagear o presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Wilson Bley Lipski, com a entrega do Troféu Guerreiro do Paraná, no dia 7 de fevereiro.

O evento, que marca o 22⁰ aniversário do MPP, ocorrerá a partir das 17 horas, no Auditório da Associação Comercial do Paraná (ACP). Na ocasião o Secretário de Estado de Planejamento do Paraná, Guto Silva, fará palestra sobre as diretrizes e estratégias de planejamento do estado.

O evento é gratutito e aberto ao público. Inscrições na plataforma Sympla:

https://www.sympla.com.br/evento/preview/66893737d3cc266b78fb270ab8448818