Questionado sobre possíveis mudanças na política de preços da Petrobras, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta quinta-feira, 2, que alterações no Preço de Paridade de Importação (PPI) da empresa fazem parte da agenda do Ministério de Minas e Energia (MME).

“Vamos colocar os nossos melhores quadros à disposição do MME para encontrar alternativas para que não pesem no bolso do consumidor as eventuais variações do preço internacional (do petróleo), que penalizaram muito a população no último governo. Chegou-se a pagar R$ 10 no litro da gasolina”, afirmou, ao chegar à sede da Fazenda.

Haddad lembrou que o novo presidente da Petrobras, o ex-senador Jean Paul Prates (PT-RN), só assumiu agora o controle da empresa.

“Temos aí um mês e meio para que haja mudança de Conselho e de diretoria, e vamos tratar com toda a seriedade este assunto, que é delicado e envolve a relação do Brasil com o mundo. Nós somos importadores de derivados e tudo isso tem que ser visto com muita cautela”, completou o ministra da Fazenda, lembrando que esse foi um pedido do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva.