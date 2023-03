Divulgação/Estácio

As mulheres ocupam 32% dos principais cargos de liderança, incluindo funções de diretora executiva, administrativa, financeira, de informações, de operações, de marketing e de recursos humanos. Esse foi o resultado do relatório Women in Business 2022. Das mais de 250 companhias brasileiras pesquisadas, apenas 6% afirmaram não ter nenhuma mulher em cargos de liderança.

Em relação às posições, o levantamento mostra que 35% dos postos de presidente executivo (CEO) no Brasil são ocupados por mulheres e, no caso de liderança financeira (CFO), são 47%. Já os cargos de liderança de operações (COO) e sócia aparecem com 28% e 4%, respectivamente.

Na Faculdade Estácio, em Curitiba, por exemplo, os cargos de direção geral, gerência acadêmica e gerente administrativa financeira têm em seus comandos uma mulher. Nonie Ribeiro é a diretora geral, a qual assumiu o cargo, no início deste ano. Gestora de gente, de processos e de resultados, Nonie diz ser uma entusiasta por desenvolvimento organizacional, capacitação e desenvolvimento das pessoas.

Para a diretora o segredo da liderança é atuar com paixão e encarar o sucesso como realização. Apaixonada por gente, ela busca entender as pessoas, olhar o melhor lado de cada uma delas e entender os seus sonhos e vontades. “Para eu ser uma líder de sucesso, preciso ter uma equipe que reconheça a minha liderança, me espelhar nela e fazer com que ela se espelhe em mim”, acredita.

Se teve dificuldades de ocupar o seu espaço como líder por ser mulher, ela disse que sim. “Por mais que a gente tente viver num mundo de igualdade, ele não é assim”, relata Nonie, ao lembrar de uma situação de um colega de trabalho não aceitar ser chefiado por uma mulher. “Preconceitos nunca passei pelas empresas que trabalhei, mas com pessoas, sim. Com o tempo consigo mostrar o meu trabalho e o preconceito vai diminuindo”, conclui.

Sobre Nonie Ribeiro: Diretora geral da Faculdade Estácio, em Curitiba, Nonie Ribeiro é graduada em Administração, mestre em Engenharia de Produção (UFSC), com MBA’s nas áreas de Psicologia Organizacional, Finanças e Mercado de Capitais e Gestão de Projetos. Acumula mais de 18 anos na docência, sendo 12 anos no Ensino Superior. Também é mentora e facilitadora de treinamentos. Estudiosa sobre liderança e competências, cursa a faculdade de Psicologia porque ama estudar e quer entender mais sobre as pessoas e como pode ajudar a organização a se desenvolver através delas.