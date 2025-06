Wagner Maia participa da Feira Fitness Musclecontest. (Divulgação)

Nos dias 19 e 20 de julho, Curitiba será sede de mais uma edição do Musclecontest Brazil, a maior feira fitness do Sul do país. Organizado pela promotora mundial da modalidade, a Musclecontest International, o evento contará com a presença de atletas internacionais que atualmente estão entre os melhores do mundo no Mr. Olympia, maior campeonato de fisiculturismo do planeta, realizado anualmente em Las Vegas (EUA).

Entre eles, Derek Lunsford, primeiro atleta do mundo a ser campeão Olympia em duas categorias (212 e Open), Terrence Ruffin, campeão de shows importantes como o Arnold Classic e Ramon Dino, um dos melhores fisiculturistas brasileiros da atualidade.

O evento também contará com uma programação diversificada, que inclui palestras com especialistas do universo fitness, lutas, espaço dedicado ao CrossFit com atividades ao longo do dia e uma feira com mais de 50 marcas expositoras de suplementos, equipamentos, vestuário e acessórios esportivos.

Quais serão os destaques da Feira Fitness?

Um dos grandes destaques do evento será a entrega de oito cartões profissionais aos campeões ‘Overall’ de cada categoria, credencial que garante acesso à liga profissional e abre caminho para que os atletas disputem uma vaga no Mr. Olympia.

Ingressos estão disponíveis pelo endereço: https://www.ingressonacional.com.br/evento/30139/musclecontest-brazil

Entre os destaques nacionais confirmados, estão o influenciador e empresário Renato Cariani, o treinador e atleta profissional Julio Balestrin, o multicampeão Eduardo Correa e a tricampeã mundial da categoria Wellness no Mr. Olympia, Francielle Mattos.

Além disso, pela primeira vez, o evento contará com um talk show especial reunindo os principais nomes do fisiculturismo nacional e internacional. Outra novidade será a realização de treinos exclusivos com atletas profissionais.

A estrutura montada no evento incluirá uma academia completa, onde o público poderá acompanhar “treinões” com atletas profissionais ao longo de todo o dia, entre eles, um treino conduzido pelo renomado treinador Fabrício Pacholok com os atletas Olympia, que fará ao público demonstrações de técnicas avançadas e estratégias de preparação física ao vivo durante os dois dias de feira.

Campeonato com 700 atletas

Para o campeonato, a projeção é reunir cerca de 700 atletas de países como Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Espanha, Estados Unidos e França e um público superior a 10 mil pessoas. O evento será das 9h às 18h durante os dois dias.

“Os eventos da Musclecontest têm crescido significativamente a cada edição, tanto em número de atletas e público quanto na diversidade de atrações. O que começou como um campeonato de fisiculturismo se transformou em uma feira completa, que hoje reúne diferentes modalidades esportivas, como lutas, CrossFit e atividades pensadas para toda a família. Além disso, o evento movimenta negócios e fortalece a visibilidade das marcas expositoras. Nesta edição, ampliamos ainda mais a nossa programação com talk shows, presença de grandes nomes do esporte mundial, treinos exclusivos de atletas Olympia liderado pelo treinador Fabrício Pacholok onde o público poderá assistir, além de atividades de crossfit, palestras e workshop especializados. É uma oportunidade única de aprendizado, conexão e evolução para quem vive ou deseja ingressar no universo fitness”,

afirma Emerson Alberton, CEO da SC Fitness.

Evento garante vagas para o Mr. Olympia











A programação também inclui o aguardado show profissional, com disputas nas categorias Wellness, Men’s Physique, Classic Physique e Figure. Os campeões de cada categoria garantem vaga direta para o Mr. Olympia, principal competição do fisiculturismo mundial, que será realizada em outubro, em Las Vegas.

Lojistas e profissionais do setor fitness que desejam visitar a feira podem se credenciar por meio do link até uma semana antes. O credenciamento garante acesso exclusivo às áreas de exposição e dá direito a duas entradas gratuitas para o evento.

Confira a programação dos Workshops:

Sábado – 19 de julho de 2025

• 08h – Abertura com Helio Henrique e Fabio Gianolla.

• 08h15 – Marcelo Cruz: Métodos de Treinamento de um Bodybuilder Open Pro.

• 09h30 – Fabio Gianolla e Celso Jesus: Regras de Arbitragem.

• 11h15 – Painel com Derek Lunsford, Pacholok e Ruff Diesel.

• 11h15 – Maurício Bueno: Workshop de Poses.

• 14h30 – Dr. Fernando e Dr. Bruno Levy: Riscos e Cuidados na Desidratação de um Atleta de Bodybuilding.

• 15h30 – João Ferrão, Carlos Garon e Henrique Garon: Estratégias de Preparação com Coachs de Fisiculturismo.

• 16h30 – Léo Schmidt e atletas profissionais: Bastidores da Rotina Pró.

• 17h30 – Edson Junior e Gustavo GB: O Dia a Dia de um Coach Pró (Sessão de Perguntas e Respostas).

Domingo – 20 de julho de 2025

• 08h – Luciana Duranti: Análise de alterações cardiovasculares no teste cardiopulmonar em fisiculturistas.

• 09h – Helio Henrique: Categoria Especial, História e Regras.

• 10h – Arthur Pereira e Guilherme Gualberto: Painel técnico e experiências no esporte.

• 11h – Dr. Alexandre: Cuidados específicos com o sistema cardíaco no bodybuilding.

• 12h – Sérgio Gomes: Uso de hormônios e fertilidade.

• 14h10 – Mr. Saizen: Métodos de treinamento.

• 15h – Leandro Peres: Rotina de um atleta open pro.

• 15h30 – Donaire: Preparação de um atleta open.

• 16h – Antônio Luiz: Treinamento feminino.

• 17h – Vitor Capial: Marketing digital e mundo fitness.

• 18h – André Pierin e Vitória Viana: Como planejar uma estreia de sucesso.

SERVIÇO

O quê: Musclecontest Brazil

Quando: 19 a 20 de julho, a partir das 9h

Onde: Centro de Eventos Positivo – Parque Barigui| Alameda Ecologica Burle Marx, 2518 – Curitiba (PR).

Sobre a Musclecontest

Fundada em 1988 nos Estados Unidos por Jon Lindsay, a Musclecontest se consolidou como a maior promotora de shows e eventos de bodybuilding no mundo. É também responsável pela realização do Mr. Olympia, o maior evento de fisiculturismo que acontece anualmente em Las Vegas, EUA. Sob a presidência de Tamer El Guindy, a produtora realiza atualmente mais de 256 eventos por ano em 12 países.



