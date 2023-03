Reprodução/AEP

Na próxima quinta-feira (30), a Associação Evangelizar É Preciso, o Grupo Muffato Rede Varejista e a Rede de Fast Food Rock’n Grill, em parceria com o Senac Paraná, realizarão mais um Mutirão de Empregabilidade. Na nova ação, serão disponibilizadas 266 vagas de trabalho para contratação em lojas de Curitiba e da Região Metropolitana.

Na rede de supermercados, as vagas ofertadas são para trabalhar como repositor, operador de caixa, balconista, zelador, açougueiro, padeiro, confeiteiro, auxiliar de padaria e de confeitaria e cozinheiro. Também serão ofertadas oportunidades para contratação de auxiliar de cozinha, de estacionamento e para empacotador.

Os supermercados da Rede Muffato promovem a inclusão, com oportunidades para pessoas com deficiência e para jovens, estes últimos na condição de aprendizes. Na rede de fast food Rock’n Grill, as vagas disponíveis desta vez são para auxiliares de cozinha e atendentes de restaurante.

Qualificação

A parceria com o Senac Paraná, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, agrega ao mutirão a oferta de cursos profissionalizantes e de qualificação gratuitos, que permitem o aperfeiçoamento, a atualização e novas perspectivas de colocação no mercado de trabalho. A participação do Senac no Mutirão de Empregabilidade também contribui para a maior visibilidade da ação, propiciando que mais pessoas em busca de oportunidades saibam da atividade e se inscrevam tanto para a seleção quanto para os cursos gratuitos.

Na ação de empregabilidade que a Associação Evangelizar É Preciso realizou na semana passada, com a HR Expert Soluções e com o Senac-PR, 372 pessoas foram entrevistadas para direcionamento a postos de trabalho na Grande Curitiba.

SERVIÇO

Mutirão de Empregabilidade

Data: quinta-feira, dia 30 de março, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30

Local: Em frente ao Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas

Praça Senador Correia, 128 – Centro de Curitiba