O Governo do Paraná, por meio das Secretarias de Justiça e Cidadania (SEJU), e do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR), promove nesta sexta-feira (31) um mutirão de empregos para migrantes. O evento será no Centro Estadual de Informações para Migrantes, Refugiados e Apátridas (CEIM), em Curitiba, das 9h às 13h, e conta com o apoio da Agência do Trabalhador da Capital, da Agência da ONU para Migrações (OIM) e da Cáritas – Arquidiocese de Curitiba. Serão oferecidas cerca de 100 vagas.

“O Paraná é um dos estados mais acolhedores do Brasil e do mundo, sendo um dos principais destinos de venezuelanos que migraram em busca de melhores oportunidades e de ucranianos que fugiram guerra. O Governo do Estado conta com uma série de políticas transversais que buscam dar todas as condições necessárias para o acolhimento e estabelecimento do migrante no Paraná”, ressaltou Santin Roveda, secretário de Justiça e Cidadania.

Na ação de empregabilidade serão intermediadas vagas em diversas áreas e funções, como auxiliar operacional, agente de atendimento bíligue e trilíngue, auxiliar de logística e armazenamento, segurança, auxiliar de cozinha, vendedor, empacotador, repositor, auxiliar de limpeza, porteiro, açougueiro, padeiro e atendente de telemarketing, entre outras.

Participarão as seguintes empresas: M.A.P. Logística, Webhelp Brasil, GRSK Serviços de Alimentação, Telxe do Brasil Telecomunicações, OBS Segurança e Mercados Verde Mais.

“O encaminhamento de migrantes para vagas de emprego é uma ação absolutamente necessária para assegurar a pessoas estrangeiras direitos trabalhistas. A intermediação da mão de obra realizada pela Agência do Trabalhador é fundamental neste sentido, pois ela é feita a partir da oferta de trabalho digno, uma preocupação constante do Governo do Estado”, destacou o secretário Mauro Moraes.

O será no CEIM, localizado na Rua Desembargador Motta, 15, 13º andar, com distribuição de senhas no início. Os interessados devem levar CPF, Carteira de Trabalho, Registro Nacional Migratório (RNM) ou protocolo de solicitação de residência ou refúgio, comprovante de endereço e currículo. A equipe do CEIM auxiliará na confecção de currículos.

Serviço:

Data: 31 de março, sexta-feira

Horário: das 9h às 13h (com distribuição de senhas)

Local: Centro Estadual de Informações para Migrantes, Refugiados e Apátridas (CEIM) – Rua Desembargador Motta, 15, 13º andar – Centro – Curitiba

Os interessados devem levar documentos básicos