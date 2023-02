A Ericsson planeja cortar cerca de 1.400 empregos na Suécia, enquanto a gigante dos equipamentos de telecomunicações luta com a desaceleração da demanda por seus equipamentos 5G em mercados como os Estados Unidos. Os cortes fazem parte de um esforço que a empresa anunciou no final do ano passado para reduzir custos em 9 bilhões de coroas suecas, o equivalente a cerca de US$ 861 milhões, até o final de 2023 por meio de processos de racionalização, fechamento de instalações e uso de menos consultores.

A Ericsson concluiu agora as negociações com os sindicatos suecos e planeja fazer cortes de empregos por meio de um programa voluntário, disse uma porta-voz da empresa nesta segunda-feira. Os gerentes compartilharão como cada unidade é afetada com seus funcionários nos próximos dias. A porta-voz se recusou a comentar sobre o potencial de reduções adicionais de pessoal em outros países. Fonte: Dow Jones Newswires.