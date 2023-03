A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Turquia desacelerou pelo quarto mês consecutivo em fevereiro, a 55,2%, ante 57,7% em janeiro, segundo dados publicados nesta sexta-feira pela TurkStat, como é conhecida a agência de estatísticas do país. Em outubro de 2022, o CPI anual turco havia atingido a máxima em 25 anos de 85,5%. Na comparação mensal, o CPI turco subiu 3,2% em fevereiro, desacelerando em relação à alta de 6,7% de janeiro. Apesar do nível de inflação ainda alto, o Banco Central da Turquia no mês passado reduziu sua taxa básica de juros pela primeira vez desde novembro, a 8,5%, para sustentar a economia após terremotos no país matarem dezenas de milhares de pessoas e causarem prejuízos de bilhões de dólares. Fonte: Dow Jones Newswires.