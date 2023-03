(Marcelo Camargo/ABr)

O resultado da Mega-Sena 2572 com prêmio de R$ 9.660.950,91 milhões foi divulgado neste sábado (11), em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 16 milhões no próximo sorteio que será realizado na terça-feira (14).

Os números sorteados foram: 03 – 07 – 15 – 22 – 24 – 50

Segundo a Caixa Econômica Federal, 101 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Destas, cinco são do Paraná, das cidades de Arapongas, Astorga, Maringá, Realeza e Mandirituba, que fica na Região Metropolitana de Curitiba. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$ 30.374,17.

Os 7.223 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 606,75 cada.

A próxima semana terá três sorteios da Mega-Sena: na terça-feira (14), na quinta-feira (16) e no sábado (18). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.