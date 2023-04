(Marcello Casal Jr/ABr)

A Receita Federal já recebeu mais de 1 milhão de declarações de Imposto de Renda Pessoa Física no Paraná. A marca foi atingida por às 15h50 de segunda-feira (24). O prazo final para a entrega da declaração é no dia 31 de maio, e a estimativa é que sejam entregues mais de 2,5 milhões de declarações no Estado. Ou seja, cerca de 1,5 milhão de contribuintes ainda não entregaram a declaração.



Cerca de 22% dos contribuintes optaram por utilizar a declaração pré-preenchida para facilitar o cumprimento de suas obrigações perante a Receita. A declaração pré-preenchida reúne todas as informações que a Receita Federal já dispõe sobre o contribuinte, tais como recebimento de salários, dados cadastrais e despesas médicas, trazendo agilidade e evitando erros de preenchimento. Quem optar pelo uso da pré-preenchida também tem prioridade no recebimento da restituição.



Mais informações sobre a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física podem ser obtidas no link https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda.



A restituição do IRPF 2023 deverá começar a ser paga no dia 31 de maio. Serão cinco lotes, até setembro, sempre no último dia útil do mês.

Nas declarações desse ano, a prioridade nos pagamentos das restituições vai seguir a seguinte ordem: Contribuintes Idosos com idade igual ou superior a 80 anos; Contribuintes Idosos com idade igual ou superior a 60 anos, Deficientes e Portadores de Moléstia Grave; Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição por PIX; Demais Contribuintes.