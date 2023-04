Nos Estados Unidos, a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) começou a vender títulos que herdou de Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank.

O FDIC colocou em leilão cerca de US$ 700 milhões em títulos lastreados em hipotecas (MBS, na sigla em inglês) de alta qualidade nesta quarta – o que pode ser um teste de quanto o governo dos Estados Unidos poderá recuperar dos US$ 114 bilhões em valor nominal dos títulos que assumiu após a quebra dos bancos

Todos os títulos leiloados até agora têm classificação AAA. Na próxima semana, o FDIC planeja vender cerca de US$ 660 milhões em títulos, alguns muito mais arriscados, com classificações baixas como CCC, de acordo com a Empirasign. Fonte: Dow Jones Newswires.