Levy Ferreira/SMCS

O dono do bilhete 2.117.738 é o ganhador do grande prêmio de R$ 330 mil do programa Nota Curitibana. O 53° sorteio foi realizado no final da manhã desta quinta-feira (22/3) na Smart Plaza Vale do Pinhão, durante a quarta edição do Smart City Expo Curitiba 2023, no Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui).

O prêmio especial de R$ 330 mil foi concedido pela Prefeitura em homenagem ao aniversário da cidade, que no dia 29 de março completa 330 anos de fundação.

O nome do ganhador não foi revelado, em respeito à lei de proteção de dados, e será divulgado posteriormente, caso o titular autorize a publicidade. Também foram contemplados mais mil inscritos com prêmios individuais de R$ 10, perfazendo um total de R$ 10 mil.

“Desejo boa sorte ao ganhador e que ele utilize bem este prêmio especial dos 330 anos de Curitiba”, disse o vice-prefeito e secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel.

Todos ganham

O secretário municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento, Cristiano Hotz, ressaltou que, para ajudar quem mais precisa, o consumidor deve indicar duas instituições sociais para também ganharem prêmios nos sorteios do Nota Curitibana. Essa indicação é feita no momento do cadastro pelo site do programa.

Nesta quinta, o sorteado escolheu duas entidades que irão ganhar R$ 25 mil cada uma.

“É bom sempre ressaltar que o valor não é dividido entre o sorteado e as intituições. As entidades escolhidas ganham outro prêmio. Continuem pedindo o CPF na nota fiscal e façam a sua inscrição no programa porque Curitiba só tem a ganhar com isso”, disse.

Créditos para o contribuinte

Criado em 2018, o Nota Curitibana é um programa de incentivo à emissão de nota fiscal de serviços que distribui prêmios e gera créditos para o contribuinte. Para participar dos sorteios e ainda conseguir resgatar créditos, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, entre outros. Em média, 15% do valor do imposto pago de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito.

Os créditos podem ser resgatados para conta corrente, para abater até 50% do IPTU ou ainda para abastecer cartão-transporte do sistema de ônibus da capital.

Para os sorteios, a primeira nota fiscal eletrônica do mês gera um bilhete, independentemente do valor. E, na sequência, a cada R$ 50, é gerado um cupom, com validade para o mês do respectivo sorteio.

Mais de R$ 13 milhões em prêmios

Desde seu início, o programa distribuiu R$ 13,1 milhões em prêmios. São 192.198 participantes cadastrados e 595 instituições que podem ser indicadas, entre entidades sociais, ONGs e Associações de Pais, Professores e Funcionários (APPFs).

Participantes

O sorteio desta quinta-feira foi presidido pelo coordenador do programa, Eduardo Makowski. Viviane Galdino foi a secretária da sessão e quem executou o sorteio.

Também participaram a auditora Yasmin Magalhães, da Mazars Auditores, o analista de sistemas Rodrigo Colchon Maciel Nogueira, e o superintendente fiscal da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento, Mario Nakatani Junior.

Segurança

O processo do sorteio é feito por um microcomputador com sistema operacional e softwares usados exclusivamente para o Nota Curitibana. O aparelho fica guardado em um cofre e permanece em uma embalagem selada até o momento do sorteio, sem nenhum acesso à internet.

O sorteio foi transmitido ao vivo pela página da Prefeitura no Facebook.

Presenças

Assistiram também ao sorteio a deputada Maria Victoria, os vereadores Tico Kuzma e Bruno Pessuti, além do público participante do Smart City Expo Curitiba 2023, no Centro de Eventos Positivo.