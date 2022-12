Levy Ferreira/SMCS/Arquivo

Alerta

19/12/2022 12:05

Servidores da Prefeitura de Curitiba devem conferir e, se necessário, atualizar seus dados cadastrais no Portal do Servidor. O serviço “Dados Cadastrais” está entre os favoritos e pode ser visualizado logo depois de informar o CPF e a senha.

A atualização é fundamental para que o banco que passará a atender os servidores em 2023 possa entrar em contato com o servidor pelo celular ou por e-mail. O Banco do Brasil será a instituição financeira responsável pelo pagamento dos salários dos servidores municipais de Curitiba, dos benefícios de aposentados e pensionistas e das bolsas-auxílio dos estagiários vinculados à Prefeitura de Curitiba.

“Pedimos que todos confiram seus dados, para que possamos dar agilidade à abertura de contas. A partir de fevereiro, o pagamento já será feito no Banco do Brasil. Queremos que a mudança seja a mais tranquila possível para o servidor”, informa o diretor do Departamento de Administração de Pessoal da Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap), Hideto Yoshioka Junior.

Neste ano, a atualização pelo Portal do Servidor pode ser feita até as 18 horas do dia 22/12 e, em 2023, a partir do dia 9 de janeiro. O intervalo sem a possibilidade de alteração dos dados se deve à manutenção do Meta 4, sistema que armazena todas as informações pessoais e funcionais dos servidores da Prefeitura de Curitiba.

Confira o número do celular

No serviço “Dados Cadastrais” é possível informar até seis números de telefone: residencial, comercial, celular, recados, fax e outros. A recomendação é que o número do celular de preferência para contato do banco seja identificado na opção celular, com nove dígitos.

Também é possível informar mais de um endereço eletrônico. Com isso, além do e-mail corporativo (usado na Prefeitura), o servidor pode informar o seu e-mail pessoal.

Cabe ao servidor a atualização das informações cadastrais no banco de dados da Smap ao longo de sua carreira na Prefeitura de Curitiba, sempre que for necessário. Além do celular atualizado, é importante ter os números de telefone do local de trabalho e e-mail corretos, pois os dados facilitam o contato nas diversas situações que a Smap precisa comunicar-se com o servidor.

A atualização também permite que o servidor recupere facilmente sua senha, caso precise algum dia.

Sua conta no Banco do Brasil

As contas de aproximadamente 52 mil servidores, aposentados, pensionistas e estagiários da Prefeitura de Curitiba, além de empregados da Urbs, Cohab, Agência Curitiba, CuritibaPrev, Curitiba S/A e Feas, serão abertas automaticamente utilizando os dados do cadastro.

A ativação da conta será possível pelo celular, via aplicativo do banco, confirmando as informações necessárias para uso da ferramenta digital que permite acesso a serviços e informações. Também será possível fazer a ativação da conta presencialmente, em qualquer agência de atendimento do Banco do Brasil.

O documento utilizado no cadastro junto à Prefeitura (RG ou CNH) é o mesmo a ser apresentado ao banco, no ato da validação das informações.

Por enquanto, o servidor não precisa se preocupar, mas apenas atualizar seus dados no Portal do Servidor.