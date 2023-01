Marcelo Camargo/ABr

A partir das 10 horas desta terça-feira (24), o lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do mês de janeiro de 2023 estará disponível para consulta. No Paraná são 7.773 contribuintes na lista, que juntos vão receber o montante de R$ 16,707 milhões.



O crédito bancário será realizado no dia 31 de janeiro. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. O pagamento da restituição é realizado na conta bancária informada na DIRPF.