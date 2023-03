Shutterstock

O pix é um sucesso desde o seu lançamento, o serviço já foi o responsável pela realização de mais de 26 bilhões de transferências, mas um novo malware (um tipo de vírus) tem acendido o alerta para o uso do serviço.

O BrasDex, como o vírus é chamado, foi descoberto em Dezembro e já causou prejuízos de milhares de reais, ele infecta dispositivos Android e altera o destinatário do Pix e o valor que seria originalmente enviado. O vírus afetou diversos bancos, como o Bradesco, Caixa, Nubank e Itaú e já fez mais de mil vítimas.

De acordo com o programador Bendev Junior, o vírus não explora falhas no sistema o pix, e sim vulnerabilidades do próprio celular do usuário e algumas medidas simples podem ajudar a se proteger.

“O vírus, após entrar no celular do usuário, identifica os aplicativos bancários instalados e se mantém ‘escondido’ esperando que eles sejam acessados, então ele utiliza o acesso que possui ao dispositivo para alterar as informações da transação, o vírus ainda é capaz de identificar se o chip telefônico do celular é brasileiro, caso não, ele deixa de funcionar”.

“Ou seja, a principal falha de segurança que permite a ação do vírus não vem nem o pix, nem do aplicativo das instituições financeiras, mas sim do próprio dispositvo”. Explica

“Para evitar esse tipo de problema é fundamental não abrir links suspeitos recebidos por Whatsapp ou SMS, nunca instalar aplicativos apenas baixados em lojas oficiais, não fornecer acesso total a aplicações suspeitas e sempre ter um antivírus atualizado instalado no seu dispositivo, esses cuidados já ajudam a se proteger bastante desse tipo de malware” Explica Bendev Junior.

Ao total, aplicativos de 10 instituições financeiras já foram afetados, caso você caia nesse tipo de golpe entre em contato com o seu banco para pedir o reembolso, não realize mais transferências pelo dispositivo e procure um técnico especializado para eliminar o vírus.