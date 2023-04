A parcela de famílias paranaenses endividadas caiu pelo segundo mês consecutivo. A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), mostra que 93,5% da população do estado possuía algum tipo de dívida em março. A proporção é menor do que os 95% registrados em fevereiro.

Por outro lado, a inadimplência passou de 21,9% em fevereiro para 22,5% em março, configurando alta. Já a falta de condições para o pagamento das dívidas ficou praticamente no mesmo patamar: em março, 7,7% das famílias reconheciam que não conseguiriam honrar seus débitos, ante 7,2% nesta situação em fevereiro.

O cartão de crédito concentra a maior parte das dívidas, com 81,6%, e ficou na mesma proporção de fevereiro, quando representava 81,8% das contas a pagar. Com 10,1%, o financiamento de carro foi o segundo motivo mais recorrente.