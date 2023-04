Envie, controle e gerencie suas faturas com o PayPal

Emitir faturas é fundamental para qualquer empresa, mas enviar, controlar e gerenciar todas elas pode tomar muito tempo. O Faturas On-line é uma ferramenta que simplifica esse processo, mesmo que você não tenha um site. Você só precisar ter uma conta do PayPal Brasil. Se você já ativou sua conta de vendedor do PayPal e não sabe como organizar e gerenciar suas faturas, vamos explicar.

O que é o Faturas On-line?

O Faturas On-line do PayPal é um recurso disponível na sua conta do PayPal. Você não precisa pagar para criar ou enviar uma fatura e ainda pode personalizá-las com o logotipo da sua empresa.

Um minuto é tudo que você precisa para criar e enviar uma fatura por e-mail ou por link compartilhado. E você ainda pode agendar o envio da fatura para outro dia. O melhor de tudo é que você pode acompanhar todas as suas faturas acessando sua conta do PayPal, o que facilita muito o controle e o gerenciamento dos seus pagamentos.

Como enviar uma fatura?

Passo 1: acesse sua conta de vendedor do PayPal.



Passo 2: procure a aba “Ferramentas” e clique em “Faturas”.



Passo 3: clique em “Criar” para criar uma nova fatura.



Passo 4: digite o e-mail do cliente, os dados de pagamento, a descrição dos serviços e outras informações necessárias.



Passo 5: clique para expandir a lista suspensa “Enviar” para “Compartilhar um link”* ou “Enviar” a fatura diretamente.

*Como faturas contêm informações sigilosas, nunca compartilhe o link de uma fatura em local público.



Passo 6 (opcional): para agendar o envio de uma fatura, selecione uma data futura e clique em “Salvar e agendar”. Com isso, sua fatura será salva e enviada na data escolhida.

Simples assim. Você também pode guardar os dados dos seus clientes regulares na sua agenda e economizar ainda mais tempo.

