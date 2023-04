Uma das plataformas de apostas mais populares e legais disponíveis no Brasil é a Mostbet, que oferece uma grande variedade de esportes e jogos virtuais de cassino para escolher (Esportes, Live Streaming, Casino, Live Casino, Aviator, Buy Bonuses, E-sports, Fantasy Esportes, Poker, Futebol e muito mais). Nesta revisão, você pode conferir a lista de bônus e promoções da Mostbet no app que vão te ajudar a ganhar ainda mais reais. Você pode escolher o bônus ou promoção mais adequado para você entre aqueles oferecidos pela empresa para novos usuários aplicativo da Mostbet (Android e iOS).

Por exemplo, o pacote de boas-vindas da Mostbet inclui um bônus de depósito de 100% até R$ 1.500 e 250 rodadas de bônus para cassino e apostas esportivas. A plataforma está traduzida em vários idiomas para sua conveniência, incluindo inglês, português, espanhol e outros. O aplicativo móvel, bem como o próprio site, são seguros para download e uso. Comece sua experiência de jogo de maneira lucrativa com o aplicativo móvel da Mostbet.

Vantagens do aplicativo Mostbet

Os usuários brasileiros gostam de fazer apostas na Mostbet e podem obter resultados divertidos e lucrativos ao usar a plataforma de apostas móveis, graças aos seus muitos recursos úteis. É por isso que eles escolhem este programa específico para jogos e apostas de qualidade. Com o aplicativo gratuito, você pode fazer várias coisas, como:

Faça depósitos e retire ganhos rapidamente;

Jogue os mesmos jogos de cassino e esportes populares no Brasil que estão disponíveis na versão online;

Faça login na sua conta Mostbet salva sempre que usar o aplicativo;

Receba notificações em seu celular sobre promoções, bônus, ganhos e outros eventos;

Aproveite todos os benefícios e vantagens que o aplicativo oferece.

Tudo isso e muito mais estará disponível imediatamente após o download e inscrição no aplicativo com um clique.

Pacote de bônus nos aplicativos Mostbet

Os clientes do Brasil podem escolher entre uma ampla variedade de bônus e promoções no aplicativo, aquele que atenderá às suas necessidades e preferências. A empresa lança periodicamente bônus mensais novos e atualizados e promoções Mostbet, sobre as quais o recurso gratuito irá alertá-lo. Dessa forma, você nunca perderá nenhuma das novas ofertas que surgiram da empresa. Vamos descobrir o que espera por você no aplicativo depois de se inscrever:

Bônus para a seção de esportes e cassino

O pacote de boas-vindas da Mostbet, que se aplica aos seus primeiros cinco depósitos, inclui um bônus de depósito de 100% até R$ 1.500 e 250 rodadas de bônus. Se você fizer seu primeiro depósito dentro de uma hora após se inscrever no aplicativo do cassino ou dentro de 15 minutos para apostas esportivas, receberá um bônus de 125% e o depósito mínimo é de apenas 50 BRL.

Para retirar o bônus, você deve apostar 5 vezes o valor do bônus dentro de 30 dias após ser elegível para o bônus. Não há limite para o número de eventos que podem ser incluídos, e o número mínimo de eventos no acumulador deve ter odds de pelo menos 1,40. As rodadas grátis estão sujeitas a um requisito de 60 vezes o valor do bônus de aposta.

Cryptobonus Mostbet no aplicativo

Ganhe 100 rodadas grátis ao fazer um depósito na Mostbet usando criptomoeda! Assim que o dinheiro for depositado em sua conta, você receberá rodadas grátis. Para se qualificar para o bônus, você deve fazer um depósito em criptomoeda de pelo menos 50 BRL em sua conta. Com cada depósito bem-sucedido, não mais do que um depósito por dia, o participante da oferta recebe um bônus de 100 rodadas grátis. O requisito de aposta para rodadas grátis é 30 vezes o valor do bônus.

Código promocional Mostbet App 2023

Você pode obter instantaneamente vários bônus e ofertas exclusivas da casa de apostas Mostbet inserindo o código promocional da marca ao registrar sua conta usando o aplicativo móvel para Android e iOS. Você pode usar o seguinte código de cupom ao criar sua conta: NEWPROMO.

Ao usar o código de desconto acima, você pode obter os seguintes benefícios:

125% até R$ 1.500 + 250 rodadas grátis;

Bônus de depósito em criptomoeda;

Programa de indicação VIP;

Bônus de 10% no caso do cassino;

Aumento de chances +40% e muito mais.

Usando qualquer uma das promoções Mostbet acima, você está sempre um passo à frente. Eles vão te ajudar muito no começo e te levar a apostas e apostas lucrativas. Dessa forma, você aprimorará suas habilidades e se sentirá mais confiante posteriormente. O aplicativo não é apenas um gadget de bolso para jogos, mas também uma ótima opção para ganhar dinheiro legalmente no Brasil.

Cashback no app casino às segundas-feiras

Todas as segundas-feiras, o aplicativo Mostbet oferece a todos os jogadores brasileiros um bônus – Casino Cashback, que aumenta em até 10%. Caso contrário, os usuários móveis ativos chamam – “Feliz segunda-feira”. O nome fala por si, você definitivamente deveria experimentar este bônus da empresa. Os termos são simples e claros:

A base para esta oferta são todas as apostas e giros feitos entre 0:00 e 23:59 de segunda-feira. Todos os usuários do aplicativo Mostbet que fizeram mais de 100 apostas em BRL são elegíveis para a promoção de cashback. O percentual de cashback é calculado da seguinte forma: ao perder menos de 100 BRL – 0%, ao perder de 100 a 350 BRL – 5%, ao perder de 350 BRL a 2.000 BRL – 7%, ao perder mais de 2.000 BRL – 10%. Um desconto não pode exceder 5.000 BRL.

Outras promoções e ofertas

A seção de bônus Mostbet é atualizada periodicamente, você receberá uma mensagem em seu telefone ou uma notificação no programa. A empresa sorteia prêmios de um dia e prêmios regulares. Podem ser apostas grátis e rodadas grátis, às vezes podem ser bônus de férias ou promoções em eventos esportivos esperados. Você não perderá tudo isso se baixar e se inscrever no aplicativo móvel gratuito da Mostbet no Brasil.