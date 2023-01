A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou sua previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2022, de 2,4% a 2,8%. Já para 2023, a estimativa foi mantida: crescimento de 1,0%. As informações estão no relatório mensal do cartel, divulgado nesta terça-feira, 17..

De acordo com a instituição, durante a maior parte de 2022, a atividade econômica do Brasil surpreendeu positivamente, apoiada em parte por medidas fiscais pré-eleitorais e preços mais altos das commodities.

Já em 2023, a Opep destaca que o Brasil deve enfrentar ambientes desafiadores, portanto, terá “apenas um crescimento superficial”.

Entre os motivos citados pelo cartel estão: situação fiscal restritiva e menos espaço para estímulos fiscais; forte aperto monetário e altas taxas de juros; inflação elevada; uma retração dos preços das commodities; e uma desaceleração global geral. “As políticas econômicas do novo governo precisarão ser revisadas cuidadosamente. É possível que o novo governo busque estimular a economia fiscalmente, mas como a dívida pública líquida quase dobrou nos últimos 10 anos, de pouco mais de 30% para quase 60% do PIB, o espaço fiscal parece limitado”, destaca.

Dessa forma, de acordo com o cartel, a atual situação monetária e fiscal está sob controle, mas dada a desaceleração global e os muitos outros desafios que a economia enfrentará em 2023 e além, “os desenvolvimentos fiscais precisarão ser monitorados de perto”.