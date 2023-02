A TIM inicia a expansão da TIM UltraFibra e chega ao Paraná, com o lançamento do serviço em 34 cidades, sendo 15 delas concluídas até abril deste ano. É o início de uma nova etapa no Estado, que visa aumentar a participação da operadora no mercado residencial por meio de parcerias com empresas de redes neutras, como a I-Systems e V.tal. O anúncio foi feito hoje (2), em conjunto com a Prefeitura de Curitiba. Serão mais de 2 milhões de domicílios cobertos, sendo 700 mil somente na capital paranaense.

“Escolhemos o Paraná, onde somos líderes no segmento móvel, para o maior lançamento simultâneo já feito no mercado de banda larga fixa, tanto na quantidade de novas cidades quanto no aumento de capilaridade. A aposta em redes neutras, que permitem uma entrega rápida e eficiente de infraestrutura, contribuem para a estratégia da empresa de crescimento rentável e para apoiarmos a democratização do acesso à internet de alta velocidade no Brasil”, comenta Alberto Griselli, CEO da TIM.

Com a chegada no Paraná, a TIM UltraFibra estará disponível em 68 cidades e nove regiões administrativas do Distrito Federal e passa a atender mais de 6,3 milhões de domicílios com planos a partir de R$ 92,70 mensais e até 1 Giga de velocidade de download. A mudança recente de nome – até a segunda quinzena de janeiro, o serviço chamava-se TIM Live – marcou o início de um novo momento do produto residencial, eleito por seis vezes a melhor banda larga fixa do País. O reposicionamento e a chegada ao Paraná contam com ampla campanha de mídia, estrelada pelo apresentador Marcos Mion, embaixador da operadora.

Fabio Avellar, Chief Revenue Officer (CRO) da TIM explica que a TIM UltraFibra mantém suas principais características e diferenciais: “o projeto de expansão do serviço é contínuo e a mudança de nome reflete, justamente, essa nova fase de crescimento, com a chegada a novas praças e ampliação em mercados já explorados. Seguiremos nos destacando pela eficiência da nossa ultra banda larga fixa, com altíssimas velocidades, ofertas acessíveis e portfólio variado de entretenimento, garantindo sempre a melhor experiência para nossos clientes”, afirma o executivo.

A TIM UltraFibra conta com uma ampla variedade de conteúdo com parcerias de grandes serviços de streaming de entretenimento como HBO Max, Paramount +, Deezer Premium, além de conteúdos de esportes e notícias com Band News e Band Sports, games com TIM Games PC e curso de idiomas online com a Babbel e muito mais.

A TIM é líder no segmento móvel no Paraná e está presente em 100% das 399 cidades com o 4G. Além disso, a operadora tem uma série de iniciativas pioneiras em Curitiba, especialmente relacionadas ao 5G. A chegada da TIM UltraFibra complementa a oferta de serviços no Estado. A operadora levará para o consumidor paranaense uma experiência completa e multicanal, disponibilizando a contratação do serviço em mais de 70 lojas, além de ampliar a abrangência dos canais digitais para todo o Estado e reforçar os times de venda direta e televendas.

Confira as cidades com TIM UltraFibra:

Cidades com serviço já disponível: Curitiba, Campo Largo, Apucarana, Londrina, Cianorte, Cambé, União da Vitória, Almirante Tamandaré, Telêmaco Borba, Araucária, Piraquara, Colombo, Pinhais, Foz do Iguaçu, Paranaguá, São José dos Pinhais, Cascavel, Ponta Grossa e Maringá.

Próximas cidades (concluídas até abril deste ano): Andirá, Cornélio Procópio, Floresta, Guaratuba, Ibiporã, Jandaia do Sul, Marechal Cândido Rondon, Medianeira, Paiçandu, Palmas, Quatro Barras, Ribeirão do Pinhal, São Pedro do Ivaí, São Sebastião da Amoreira e Wenceslau Braz.